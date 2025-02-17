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ЦСКА — «Сочи»: букмекеры оценили шансы команд

ЦСКА — «Сочи»: букмекеры оценили шансы команд
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17 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА примет «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа «Сочи» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.50 (около 14% вероятности), поставить на ничью можно за 4.50 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча ЦСКА — «Сочи» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.41. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

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