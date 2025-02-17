ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру ЦСКА — «Сочи».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 4.5 гола за 1.86.

«Леопарды» выиграли всего-навсего 5 из 17 предыдущих матчей. Эмоционального всплеска после победы над ЦСКА вряд ли хватит надолго. Да и комплектация состава не позволяет рассчитывать на две сенсационные победы подряд. Много сил пришлось потратить на удержание счёта. Резервные запасы энергии исчерпаны. А соперник теперь опаснее и злее, он заряжен взять реванш.

Всё очень просто. Интрига разве что в том, с каким счётом закончится встреча. ЦСКА — явный фаворит, который должен одерживать результативную победу в основное время. Армейцы выиграли 16 из 26 матчей по итогам 60 минут на своём льду. Поддержка родных болельщиков хоккеистов сильно воодушевляет.

Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.86. Хуже сочинцев в гостях выступают только «Амур» и «Барыс». «Леопарды» выиграли только 8 из 28 выездных матчей. В среднем за игру они пропускают три шайбы. Плюсуем к этому то, что армейцы забивают 3,6 гола на своём льду, и получаем сложившийся пазл.