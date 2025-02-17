Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ

ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру ЦСКА — «Сочи».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 4.5 гола за 1.86.

Материалы по теме
ЦСКА — «Сочи». Вы же это не серьёзно?
ЦСКА — «Сочи». Вы же это не серьёзно?

«Леопарды» выиграли всего-навсего 5 из 17 предыдущих матчей. Эмоционального всплеска после победы над ЦСКА вряд ли хватит надолго. Да и комплектация состава не позволяет рассчитывать на две сенсационные победы подряд. Много сил пришлось потратить на удержание счёта. Резервные запасы энергии исчерпаны. А соперник теперь опаснее и злее, он заряжен взять реванш.

Всё очень просто. Интрига разве что в том, с каким счётом закончится встреча. ЦСКА — явный фаворит, который должен одерживать результативную победу в основное время. Армейцы выиграли 16 из 26 матчей по итогам 60 минут на своём льду. Поддержка родных болельщиков хоккеистов сильно воодушевляет.

Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.86. Хуже сочинцев в гостях выступают только «Амур» и «Барыс». «Леопарды» выиграли только 8 из 28 выездных матчей. В среднем за игру они пропускают три шайбы. Плюсуем к этому то, что армейцы забивают 3,6 гола на своём льду, и получаем сложившийся пазл.

Материалы по теме
«Барселона» — «Райо Вальекано». У Флика и Левандовского свой рецепт победы
«Барселона» — «Райо Вальекано». У Флика и Левандовского свой рецепт победы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android