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«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

17 февраля в матче 24-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Каталонцы идут на серии из трёх побед в Ла Лиге.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.23, что равно приблизительно 80% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 13.5 — в районе 7%. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50, что составляет около 13%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Райо Вальекано» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.