«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.93.

На последнем отрезке сезона «Райо Вальекано» непобедим. Нет, серьёзно — не знает поражений уже девять матчей Примеры кряду. Мадридцы поднялись на шестое место в турнирной таблице. А с другой-то стороны, «Райо Вальекано» не победил за этот период времени ни одной команды из топ-8. К тому же вылетел из Кубка Короля. Получается, не такой уж и шикарный ход мадридцы набрали. Аутсайдеров любой горазд одолевать.

Предпосылок к спаду у «Барселоны» не наблюдается. Важных кадровых потерь мало. Практически все ведущие футболисты, в частности Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, пребывают в отличном тонусе. Заключить пари на П1 + ТМ 4.5 мяча можно за 1.93. У каталонцев лучшая результативность в лиге, но не всем соперникам они забивают много. Слаженно обороняющихся оппонентов нередко обыгрывают со счётом 1:0, 2:0 или 2:1. В таком духе. Кроме того, на своём поле реже пропускают.

«Райо Вальекано» обороняется слаженно. Особенно на выезде. Мадридцы пропустили только девять мячей в 12 играх чемпионата Испании в гостях и забили всего лишь 10. История очных встреч подкрепляет уверенность в том, что голов будет немного. Ни в одной из девяти последних соперники на двоих не соорудили больше четырёх штук.