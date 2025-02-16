«Ювентус» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: 2:2 за 13.00.

«16 февраля в одном из центральных матчей 25 тура Серии А сойдутся «Ювентус» и «Интер». Мы привыкли, что это обычно встреча двух соперников, борющихся за лидерство. Сейчас же одна из команд давно не может навязать борьбу командам с первых мест.

У «Ювентуса» уже давно ничего не меняется. Клуб так и идёт на границе топ-4 в Серии А, время от времени поднимается на четвёртое место, но потом снова скатывается на пятое или шестое. До лидеров уже далеко туринцам, вероятно, побороться за топ-3 не получится – разрыв насчитывает 11 и более очков. Но вот четвёртая позиция – вполне достижимая цель для «Юве». Отставание от «Лацио» составляет всего два балла.

Хотя стоит отметить, что кое-что в выступлениях «Ювентуса» всё-таки поменялось в последнее время. Клуб наконец-то перестал часто играть вничью. Уже в пяти матчах кряду он не делил очки с соперниками. Правда, и побед у него было только три – в Серии А команда Мотты обыграла «Эмполи» (4:1) и «Комо» (2:1). А в Лиге чемпионов клуб одолел ПСВ (2:1). Потерпел же неудачи он недавно в той же ЛЧ, только в групповом раунде, 0:2 от «Бенфики», и 1:2 от «Наполи» в Серии А.

«Интер» же неудачно провёл последние матчи. У него ситуация в Серии А совсем другая – клуб является одним из двух претендентов на скудетто. И долгое время миланцы шли вторыми в турнире, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка, при этом имея несколько игр в запасе. И вот эти оставшиеся матчи уже провела команда Индзаги – умудрилась потерять очки, сыграла вничью с «Болоньей», а также проиграла «Фиорентине».

Также с «Миланом» недавно потерял очки коллектив – 1:1. Но всё же победу «Интер» сумел добыть на неделе, обыграл «Фиорентину», вернул ей должок – 2:1. Повезло, правда, клубу, что «Наполи» тоже в последних двух матчах терял очки, играл вничью. Так что разрыв между ними всё-таки сократился – насчитывает один балл. Но у «Интера» теперь нет матчей в запасе.

Так что матч интересный. Обе команды имеют большую турнирную мотивацию. «Интер» немного забуксовал в последнее время. «Юве» же хотя и перестал часто играть вничью, но всё равно и побеждает, и проигрывает.

Я тут всё-таки не вижу фаворита. Последняя игра между ними завершилась результативной ничьей – 4:4. Сейчас же я жду счёта 2:2 – котировка 13.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».