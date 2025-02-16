«Ювентус» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на игру Серии А

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.22.

«В Турине сыграют «Ювентус» и «Интер». Ситуация в турнире обострилась до предела после того, как накануне «Наполи», лидер чемпионата, не смог выиграть у «Лацио». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

И вот теперь колоссальный стимул у «Интера». Разница в два очка. «Интер» выигрывает у «Ювентуса» и опережает «Наполи» в борьбе за первое место. Вы скажете, что очень силён стимул и у «Ювентуса» тоже. «Ювентус» играет дома. «Ювентус» борется за путёвку в Лигу чемпионов. Но вы понимаете, пятое место в чемпионате Италии — это хорошая позиция для спора за место в Лиге чемпионов. Поэтому у «Ювентуса» есть некоторый запас очков, ну скажем так, который можно потерять. А для «Интера» всё поставлено на карту, тем более что 2 марта «Наполи» и «Интер» проведут важнейшую встречу друг с другом на поле «Наполи». И, конечно, очень хотелось бы иметь какой-то запас, какую-то базу, запас в очках перед этой игрой.

Вы скажете, что преимущество «Ювентуса» в том, что он играет на своём поле. Но давайте вспомним первый круг. Игра в Милане закончилась со счётом 4:4. Сразу же обратимся к матчам предыдущего сезона. Там была ничья 1:1 в Турине и победа «Интера» на своём поле со счётом 1:0.

Один из вариантов прогноза — это поставить на то, что во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом. Потому что если посмотреть статистически, в последних матчах и «Ювентуса», и «Интера» именно это и происходит. Так что, если хотите, можно поставить на голы во втором тайме.

«Интер» набрал ход, «Интер» хорош. Сыграл вничью с «Миланом». Потом были две странные встречи с «Фиорентиной». Поражение 0:3 и победа 2:1. «Интер» с трудом, но взял реванш.

Что касается «Ювентуса», то просто какой-то прорыв в феврале. Потому что вы помните ситуацию «Ювентуса», который долго-долго никому не проигрывал. 13 ничьих, вообще колоссальное количество ничьих. И вот поражение, кстати, от «Наполи». Потом поражение в Лиге чемпионов от «Бенфики». И после этого пошла в феврале. Во многом это связано с тем, что в команде появился Коло Муани по аренде из «ПСЖ». И вот у него четыре гола в двух турах.

Но свои бомбардиры, конечно, есть у «Интера» тоже. Что и говорить, здесь и Маркус Тюрам, который был травмирован, в предыдущем матче покинул поле после 28-й минуты, но вроде бы выйдет на поле. Есть Лаутаро Мартинес. Тюрам не забивал уже в шести матчах подряд, хотя он лучший бомбардир — у него 13 голов. Лаутаро Мартинес — девять голов, и он после хет-трика «Монако» 29 января тоже не забивал. Поэтому я думаю, что вот эти нападающие могут многое решить во встрече с «Ювентусом», даже на чужом поле.

И вот с учётом всего, что я сказал, вы знаете, я бы в игре «Ювентус» — «Интер» поставил на победу «Интера». Но помните, что ставки — это всего лишь игра, играйте разумно и берегите себя», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».