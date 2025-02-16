«Ювентус» — «Интер»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Ювентусом» с этого сезона руководит Тьяго Мотта. Если поначалу у туринцев всё было неплохо с обороной, то через месяца три и это перестало работать. При этом «Юве» долго шёл без поражений, но ничьих в чемпионате было больше, чем побед. В итоге одна осечка была — 1:2 в Неаполе, но в тот момент уже мало кто верил в победу «Ювентуса» в Серии А. Сейчас туринцы на пятой позиции, но отставание всё от тех же неаполитанцев было 12 очков перед началом тура. Есть ещё Лига чемпионов, там команда финишировала за пределами первой восьмёрки, потому ей необходимо стартовать в плей-офф с 1/16 финала. Первый матч уже позади, победа 2:1 дома над ПСВ, но есть ещё ответный матч.

«Интер» и «Наполи» разыгрывают титул в Италии, есть ещё «Аталанта», но в её успех пока верится с большим трудом. Чёрно-синие не смогли выиграть в дерби, а также уступили 0:3 в доигровке во Флоренции. Потому перед 25-м туром команда Симоне Индзаги отстаёт от неаполитанцев на один балл и терять очки уже не имеет права себе позволить. Зато в Лиге чемпионов «Интер» групповой этап прошёл уверенно, одно поражение в Леверкузене, ничья 0:0 в Манчестере в 1-м туре, а остальные матчи итальянцы забрали, финишировали на четвёртой строчке и вышли напрямую в 1/8 финала.

Матч первого круга между этими командами получился ярчайшим, сначала «Интер» открыл счёт, затем «Ювентус» вышел вперёд. После этого чёрно-синие забили трижды и вели 4:2, но чёрно-белые смогли отыграться и завершили встречу 4:4. В повторение такой феерии верится с трудом, тем более туринцам ехать в Эйндховен на ответный матч Лиги чемпионов. Для хозяев важно не проиграть, чтобы не осложнять себе борьбу за путёвку в главный клубный турнир Европы на следующий сезон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».