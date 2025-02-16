Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Интер»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии

«Ювентус» — «Интер»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Ювентусом» с этого сезона руководит Тьяго Мотта. Если поначалу у туринцев всё было неплохо с обороной, то через месяца три и это перестало работать. При этом «Юве» долго шёл без поражений, но ничьих в чемпионате было больше, чем побед. В итоге одна осечка была — 1:2 в Неаполе, но в тот момент уже мало кто верил в победу «Ювентуса» в Серии А. Сейчас туринцы на пятой позиции, но отставание всё от тех же неаполитанцев было 12 очков перед началом тура. Есть ещё Лига чемпионов, там команда финишировала за пределами первой восьмёрки, потому ей необходимо стартовать в плей-офф с 1/16 финала. Первый матч уже позади, победа 2:1 дома над ПСВ, но есть ещё ответный матч.

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» и «Наполи» разыгрывают титул в Италии, есть ещё «Аталанта», но в её успех пока верится с большим трудом. Чёрно-синие не смогли выиграть в дерби, а также уступили 0:3 в доигровке во Флоренции. Потому перед 25-м туром команда Симоне Индзаги отстаёт от неаполитанцев на один балл и терять очки уже не имеет права себе позволить. Зато в Лиге чемпионов «Интер» групповой этап прошёл уверенно, одно поражение в Леверкузене, ничья 0:0 в Манчестере в 1-м туре, а остальные матчи итальянцы забрали, финишировали на четвёртой строчке и вышли напрямую в 1/8 финала.

Матч первого круга между этими командами получился ярчайшим, сначала «Интер» открыл счёт, затем «Ювентус» вышел вперёд. После этого чёрно-синие забили трижды и вели 4:2, но чёрно-белые смогли отыграться и завершили встречу 4:4. В повторение такой феерии верится с трудом, тем более туринцам ехать в Эйндховен на ответный матч Лиги чемпионов. Для хозяев важно не проиграть, чтобы не осложнять себе борьбу за путёвку в главный клубный турнир Европы на следующий сезон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ювентус» — «Интер». Мотта и Индзаги ненавидят проигрывать
«Ювентус» — «Интер». Мотта и Индзаги ненавидят проигрывать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android