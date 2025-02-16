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«Ювентус» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А 16 февраля

«Ювентус» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А 16 февраля
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«25-й тур Серии А, «Ювентус» против «Интера». Второй матч «с громкой вывеской». Но команды решают свои задачи. «Интер» борется за чемпионство с «Наполи», а «Юве» нужно занять минимум четвёртое место в Серии А, чтобы попасть в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По-разному провели свои три февральских матча команды. У «Ювентуса» три победы в трёх играх, а у «Интера» есть всё: и победа, и поражение, и ничья. Статистика: из последних 17 матчей в Турине всего лишь раз «Интеру» удалось увезти три очка. Восемь раз при этом они сумели сыграть вничью.

Вот поэтому я и предлагаю три варианта на рассмотрение. «Ювентус» не проиграет» за 1.67, очень даже может быть. «Обе команды забьют» за 1.85. «Ювентус» с Коло Муани и с форой (0) за 2.50. Вам выбирать. А я остановлюсь на втором варианте — «обе забьют» за 1.85», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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