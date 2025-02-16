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«Мальорка» — «Лас-Пальмас»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Мальорка» — «Лас-Пальмас»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Лас-Пальмас» в 24-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Мальорки» за 1.80.

«Мальорка» дома будет принимать «Лас-Пальмас». «Лас-Пальмас» сейчас очень плох. «Мальорка» может этим воспользоваться, хотя и она выглядит не лучше. Пять матчей подряд «Лас-Пальмас» не выигрывает, и он всего в одном очке от зоны вылета. А «Мальорка» не выигрывает уже четыре матча подряд. Где-то вот она начала сбоить. И в последнем матче «Мальорка» сыграла вничью дома с «Осасуной» — 1:1. До этого «Мальорка» вообще не забивала – не забила «Вильярреалу», «Бетису» и «Атлетико» Мадрид.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас игра с «Лас-Пальмасом», который как раз, в свою очередь, регулярно пропускает. И, мне кажется, это хороший матч для «Мальорки», для опытной достаточно команды, которую возглавляет Хакоба Аррасате, чтобы неприятную серию для себя прервать. Верю больше в «Мальорку», чем в «Лас-Пальмас», даже несмотря на то, что у «Лас-Пальмаса» действительно крепкий, неплохой состав. Но, мне кажется, «Мальорка» — фаворит, дома она играет достаточно убедительно.

Поэтому мой прогноз — победа «Мальорки» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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