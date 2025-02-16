«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: гол с 76-й по 90-ю минуту за 1.73.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 25-м туре чемпионата Англии. Команды, которые занимают места чуть ниже середины таблицы, 13-ю и 14-ю строчки. У «Ман Юнайтед» пока плюс два очка.

И вы знаете, давать прогноз, кто победит, я не буду. Сложно предположить, как будут играть обе команды, потому что в этом сезоне они нестабильны. И у каждой свои причины, в которые я углубляться в который раз не буду.

Поэтому буду рассматривать просто прогноз на голы. Посмотрим на статистику. Первое — в пяти последних матчах между ними было забито 20 мячей. Второе — в четырёх из пяти игр между этими командами последний гол был забит после 75-й минуты. Третье — из семи последних матчей «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в разных турнирах только по разу последний мяч был забит до 75-й минуты.

Поэтому мой прогноз очень простой: гол с 76-й по 90-ю минуту за 1.73. Я считаю, очень даже неплохо», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».