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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Оба клуба находятся во второй половине турнирной таблицы: «шпоры» занимают 14-е место с 27 очками, а «красные дьяволы» — 13-е с 29 очками.

Подопечные Ангелоса Постекоглу переживают сложный сезон, который омрачён многочисленными травмами ключевых игроков. На момент матча в лазарете клуба находятся Ришарлисон, Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон. Однако «шпоры» демонстрируют хорошую результативность в атаке, забив 48 голов в чемпионате, что является третьим показателем в лиге. В последних турах у «Тоттенхэма» была победа над «Брентфордом» (2:0) и поражения от «Ливерпуля» (0:4) и «Астон Виллы» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Красные дьяволы» под руководством Рубена Аморима также не могут похвастаться стабильностью. В последних пяти матчах в различных турнирах «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы. Травмы также преследуют манкунианцев: Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Мейсон Маунт пропустят матч.

Обе команды имеют сильные атакующие линии, но слабую оборону, что делает ставку на тотал больше 2.5 гола весьма привлекательной. На этот исход и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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