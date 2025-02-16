«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ 16 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 2:2 за 9.40.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ. В этом сезоне команды подарили нам уже два интересных противостояния. Я думаю, тут мы тоже без голов не останемся. Но фаворита не вижу, прогнозировать матчи обоих коллективов довольно сложно.

Само собой, оба клуба проваливают сезон. Явно рассчитывали они бороться хотя бы за топ-6, за попадание в еврокубки. Пока же они стоят ближе к зоне вылета, чем к лидерам АПЛ. На данный момент соперники соседствуют в таблице. «МЮ» с 29 очками идёт на 13-м месте, а «Тоттенхэм» с 27 – на 14-м. Пока о вылете им, само собой, беспокоиться не стоит – отрыв слишком большой.

И если рассматривать перспективы, то у «Тоттенхэма» дела идут хуже. В прошлом туре клуб обыграл «Брентфорд» (2:0), чем смог прервать свою серию проигрышей, которая уже насчитывала более чем три встречи. В том числе умудрились подопечные Постекоглу проиграть нижестоящим «Эвертону» (2:3) и «Лестеру» (1:2).

У «МЮ» всё-таки дела идут чуть лучше. Почти все последние туры он проводил только с клубами, идущими выше в АПЛ, некоторым из которых сумел навязать борьбу – 2:2 с «Ливерпулем», 1:0 с «Фулхэмом». «Красные дьяволы» в сезоне сменили тренера. Пока с Аморимом тяжело выступает коллектив, португалец явно не собирается изменять своим принципам, ставит он свою игру в «Юнайтед», требует изменений от игроков. Так что не получается коллективу стабильно выступать.

В этом сезоне они уже дважды провели очные яркие матчи. Сперва в АПЛ «Тоттенхэм» «деклассировал» уже на тот момент проблемный «Юнайтед», выиграл у него 3:0. Затем в декабре они встречались в Кубке, когда уже у обоих были проблемы. Семь голов забили на двоих, вратари и защита много ошибались у обоих. Итог – снова победа «Тоттенхэма» 4:3.

И тут я тоже жду забитых мячей. Но все-таки поверю в то, что на этот раз «МЮ» постарается не проиграть. Позитивные изменения всё равно видны при Амориме. «Шпорам» же совсем тяжело приходится. Ставлю на точный счёт 2:2 у них – коэффициент 9.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».