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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 25-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 25-го тура АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1) за 2.10.

«В 25-м туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Как я говорил в конце декабря, гости будут сражаться «за место под солнцем» с «Лестером» и «Ипсвичем», я про место в АПЛ. И в данный момент у них небольшое преимущество. Последний домашний матч в АПЛ победный над сильным соперником, а «Астон Вилла» действительно сильна, ну а также ещё одна победа в Кубке над «Блэкберном» на выезде, позволят раскрепоститься «Вулверхэмптону» в игре против лидера.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Проиграют «волки», да и ладно. Шансов на то, что они получат хотя бы одно очко, практически нет. Об этом говорит и статистика. Ведь только в далёком 2010 году им удалось увести очки с «Энфилда». «Ливерпуль», конечно же, победит. Чудеса случаются в футболе, но не в этот раз. И мне сложно подобрать события в этом матче, чтобы коэффициент был хотя бы не меньше 1.70.

И поэтому я предлагаю рассмотреть победу Ливерпуля в первом тайме с форой (-1) за 2.10. Да, в последнее время «Ливерпулю» не так часто удаётся дома забить дважды в первом тайме и не пропустить. Но моё мнение, что этот момент настал. Вы знаете, отсутствие на скамейке главного тренера тоже нечасто случается. Поэтому победа хозяев в первом тайме с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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