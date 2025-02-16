«Бетис» — «Реал Сосьедад»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют — нет за 1.78.

«Бетис» занимает 11-е место с 29 очками, а «Реал Сосьедад» — восьмое с 31 очком.

Подопечные Мануэля Пеллегрини в последних пяти матчах Примеры одержали лишь одну победу, а в предыдущем туре уступили «Сельте» (2:3), несмотря на то что вели 2:0 после первого тайма. В атаке «Бетис» усилился новичком Антони, который уже отметился голом в прошлом туре.

«Реал Сосьедад» под руководством Иманола Альгуасиля демонстрирует более стабильную игру. В последних пяти матчах во всех турнирах команда одержала четыре победы. Травмированные Траоре и Субельдия пропустят встречу, но это не должно сильно повлиять на игру команды.

В текущем сезоне «Реал Сосьедад» уже обыграл «Бетис» со счётом 2:0. Однако в последних пяти очных встречах команды редко радовали зрелищной игрой: два матча завершились со счётом 2:0, один — 1:0, а ещё два — нулевой ничьей.

Не ждём высокой результативности и на этот раз и поставим на исход «обе забьют — нет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».