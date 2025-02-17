Финляндия — Канада: прогноз и ставки на матч Турнира четырёх наций

В понедельник, 17 февраля, на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоится матч Турнира четырёх наций Финляндия — Канада. Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение канадской команде. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 65% вероятности.

Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается в 4.90 — около 20% вероятности. Если командам не хватит основного времени и будет овертайм, сыграет коэффициент 6.40 (15%).

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 12.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в игре Финляндия — Канада. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.