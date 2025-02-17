Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Финляндия — Канада: прогноз на матч 17 февраля

Финляндия — Канада: прогноз на матч 17 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Финляндия — Канада.

Ставка: Финляндия победит с форой (+2) за 1.68.

Сборная Финляндии, мягко говоря, не лучшим образом начала турнир. Проиграла со счётом 1:6 сборной США. Сказалась нехватка ведущих защитников команды. Да и во втором, победном, матче со сборной Швеции назвать уверенным её успех достаточно трудно. Встреча завершилась только в овертайме, и там есть вопросы к вратарской линии шведов.

Конечно, Суоми умеет мобилизовать силы на важные матчи. А игра со сборной Канады не просто важна — это ещё и серьёзный раздражитель. Вот только и «кленовым» валять дурака нельзя, ведь финал не гарантирован и нужна победа. И сегодняшняя сборная Канады должна побеждать такую сборную Финляндии. Вопрос лишь в цифрах.

Большой разницы в счёте мы бы не ждали. Финны наверняка соберутся, настроятся должным образом и дадут бой. Для них ведь тоже ещё ничего не потеряно. Победа Финляндии с форой (+2) выглядит заманчиво. Даже если и проиграет канадцам в две шайбы, произойдёт возврат. Но, судя по накалу, счёт будет близкий, в районе 3:2 или 4:3.

Материалы по теме
«Барселона» — «Райо Вальекано». У Флика и Левандовского свой рецепт победы
«Барселона» — «Райо Вальекано». У Флика и Левандовского свой рецепт победы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android