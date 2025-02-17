«Бавария» — «Селтик»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

18 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Селтик» из Глазго. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой встрече немецкий клуб оказался сильнее — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.14, что равно приблизительно 85% вероятности.

Победа «Селтика» оценивается коэффициентом 18.0 — в районе 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.70, что составляет около 10%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Селтик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.27. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.