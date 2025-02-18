«Бавария» — «Селтик»: прогноз на матч в Мюнхене

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Бавария» — «Селтик».

Ставка: «Бавария» победит с форой (-2.5) за 2.03.

В родных стенах «Бавария» в чемпионате Германии и Лиге чемпионов пока что не потерпела ни одного поражения: 14 побед и одна ничья. За этот период подопечные Венсана Компани забили 51 гол, а пропустили только 12.

Если и это не убеждает проверить П1 с форой (-2.5), то вспомним, как «Селтик» выступал в гостях в общем этапе Лиги чемпионов: уступил нестабильной дортмундской «Боруссии» (1:7) и «Астон Вилле» (2:4). И только благодаря прекрасной игре сына легендарного Петера Шмейхеля — Каспера, избежал поражений от «Аталанты» (0:0) и загребского «Динамо» (0:0).

В качестве домашней команды «кельты» обыграли «Лейпциг» (3:1) и смогли доставить проблемы «Баварии». Сенсационно? Да. Удивительно? Вряд ли. Мощнейшая поддержка болельщиков помогла футболистам открыть второе дыхание и показать свой лучший футбол. В гостях же «Селтик» значительно уязвимее.

Даже если взять в расчёт, что Каспер Шмейхель поймает кураж и совершит ряд спасений, разгромная победа «Баварии» видится неминуемым исходом. Разница в классе очень велика. И то, что встреча пройдёт в Мюнхене, не оставляет «кельтам» никаких шансов избежать вылета из Лиги чемпионов. Они и сами это наверняка понимают, а потому после пропущенного мяча вполне могут «поплыть».