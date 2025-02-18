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Названы шансы «Монако» пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов

Названы шансы «Монако» пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов
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18 февраля состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне местная «Бенфика» примет «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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В первом матче португальцы оказались сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 4.05 — в 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 22%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.53.

Выход «Монако» в следующий раунд доступен за 5.50 (18% вероятности). Если дальше пройдёт «Бенфика», сыграет коэффициент 1.18 (82%).

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