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«Бенфика» — «Монако»: прогноз на матч

«Бенфика» — «Монако»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Бенфика» — «Монако».

Ставка: «Бенфика» победит за 1.82.

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Без Головина «Монако» крупно победил «Нант» (7:1). Есть один маленький подвох. Соперник забил первым и практически всю встречу провёл в меньшинстве. Кто знает, как матч сложился бы, не будь удаления. А ведь не сказать, что «канарейки» — сложный соперник. Они в непосредственной близости от зоны вылета.

Сезон для подопечных Ади Хюттера складывается далеко не лучшим образом. Нет стабильности как в качестве демонстрируемого футбола, так и в результатах. Выиграли только 4 из 10 последних матчей Лиги 1. Уступили «Марселю» (1:2), дважды «ПСЖ» (2:4 и 1:4), а также «Монпелье» (1:2).

«Орлы», наоборот, проводят весьма многообещающий календарный год: ведут борьбу за золотые медали чемпионата, выиграли Кубок лиги, победив «Спортинг» (1:1, 7:6 пен.). В важных матчах «Бенфика» с особыми желанием и сконцентрированностью играет на результат. За «Монако» того же не наблюдается.

До кучи, встреча пройдёт в Лиссабоне. На своём поле «орлы» выступают лучше всех в стране (10 побед против одного мирного исхода). И не сказать, что «Монако» сильно хорош на выезде. Выиграл только 4 из 10 матчей Лиги 1. Маловероятно, что у монегасков хотя бы за ничью получится зацепиться.

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