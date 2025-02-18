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Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» прервать серию поражений в КХЛ

Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» прервать серию поражений в КХЛ
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18 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» примет «Ак Барс». Дерби Татарстана пройдёт на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет 48% вероятности.

Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.50 (около 27% вероятности), поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Нефтехимик» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.37, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

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