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«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч в Нижнекамске

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч в Нижнекамске
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.05.

Ни разу в этом сезоне «Ак Барс» не проигрывал больше трёх матчей кряду. Предыдущую подобную серию казанцы прервали с особым пристрастием: крупно победили на выезде действующего чемпиона КХЛ — «Металлург» (5:0). В этот раз соперник даже удобнее.

Дерби Татарстана уступает по накалу «зелёному дерби». Не из-за настроя, нет. Проблема в большой разнице в классе. Нижнекамцы проиграли 9 из 11 последних очных встреч. Все закончились в основное время.

Для того чтобы «Нефтехимик» добыл путёвку в плей-офф, должно произойти чудо. И то, даже так вряд ли. Отставание от «Адмирала» составляет 10 очков. При этом тонус команды Олега Леонтьева ужасен: выиграла всего-навсего 4 из 20 предыдущих матчей. 11 раз уступила в основное время. Всего в этом сезоне 17 побед против 38 поражений.

Проверяем лобовую победу гостей. На днях нижнекамцы сенсационно обыграли СКА (4:3). Гордиться можно, но придавать результату большое значение не стоит. Петербуржцы показали далёкую от лучшей игру. Роман Ротенберг заявил, что только одно звено выполнило установку на матч. Казанцы же должны выступить собраннее и добыть очки.

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