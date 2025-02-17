«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 8.80.

«В 24-м туре чемпионата Испании пройдёт игра «Барселоны» и «Райо Вальекано». Если особо не знать, как соперники проводят сезон, можно поверить в лёгкую победу хозяев поля. На деле же, я думаю, не так просто будет каталонцам.

Сейчас в таблице они стоят рядом друг с другом. И это не «Барса» низко в таблице идёт, а «Райо» забрался аж на шестое место, всерьёз претендует на еврокубки. «Реал Сосьедад» и «Жирона» пытаются догнать «пчёл», заменить их в топ-6. Но разрыв между ними на данный момент составляет четыре очка.

И «Вальекано» действительно удивляет, хорошо выступает. В пяти турах клуб потерял очки всего лишь один раз — 1:1 с «Осасуной». В остальных матчах же были победы, в том числе над соперниками, идущими не так далеко в турнире, — 2:1 с «Сельтой» и 2:1 с «Жироной».

«Барселона» же всё ещё стоит на третьем месте. Но сейчас, я думаю, большая мотивация будет у каталонцев. Ведь лидирующие «Атлетико» и «Реал» начали терпеть неудачи, терять очки. «Барса» же была стабильна в последних турах, только выигрывала — 7:1 с «Валенсией», 1:0 с «Алавесом» и 4:1 с «Севильей».

Так что разрыв между лидирующими командами сейчас сократился до минимального количества очков. Так что, продолжая выигрывать, сине-гранатовые получат возможность вернуться на первое место.

В связи с этим я всё-таки поверю в успех «Барсы». Да, «Райо» сейчас тяжёлый соперник. Но уровень каталонцев всё равно выше, основные игроки в строю. Так что мой выбор тут — победа «Барселоны» со счётом 2:1 — котировка 8.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».