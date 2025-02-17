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«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.40.

«В Барселоне состоится встреча 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Райо Вальекано».

«Барселона» подходит к матчу с серией из 11 игр без поражений, из них девять побед. Каталонцы демонстрируют впечатляющую атакующую мощь, забив 64 гола в 23 встречах чемпионата. В последних турах они уверенно обыграли «Валенсию» (7:1), «Алавес» (1:0) и «Севилью» (4:1). Сине-гранатовые отстают от лидера чемпионата мадридского «Реала» на три очка, но в случае победы выйдут на первое место Ла Лиги.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Райо Вальекано» также показывает неплохие результаты, не проиграв в последних девяти матчах Ла Лиги (пять побед, четыре ничьих). Команда Иньиго Переса занимает шестое место в турнирной таблице и борется за попадание в зону еврокубков. Мадридцы отличаются крепкой обороной, пропустив всего 24 гола за сезон.

У «Барселоны» есть кадровые потери: травмированы Рональд Араухо и Андреас Кристенсен. Но в хорошей форме находятся Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямаль. «Райо Вальекано» также не может рассчитывать на нескольких ключевых игроков: травмированы Рауль де Томас, Серхио Камельо, Унай Лопес.

«Барселона» имеет все шансы на победу, но «Райо Вальекано» способен доставить проблем. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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