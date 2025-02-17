«Северсталь» — СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – СКА.

Ставка: ТБ 6 за 1.86.

«Накал борьбы в этом матче будет зашкаливать. Питерцы в который уже раз за сезон находятся в ситуации, когда получили обидную турнирную оплеуху – и вынуждены побеждать кровь из носа, чтобы сгладить негативные впечатления от своего провала. После 3:4 в Нижнекамске команда Ротенберга выйдет на лёд как на последний бой.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Но это ещё не все подтексты. Для Козырева в любое время сезона самый принципиальный соперник – его бывший клуб в лице СКА. Неслучайно «Северсталь» в очных встречах выкладывается на 150 процентов. Показательно, что из трёх предыдущих игр сезона вологодские металлурги выиграли две. В октябре было 4:3, в январе – и вовсе 7:4. Причём, что вдвойне болезненно, череповецкая команда победила с таким счётом на «СКА-Арене», да ещё и в матче, который продлил серию проигрышей СКА до четырёх. В общем, заруба обещает быть знатной – и, с учётом крена обоих соперников на атаку, результативной. Смело ставьте на 6 заброшенных или даже больше. А фаворитами назвал бы всё-таки гостей. «Северсталь» в предыдущем матче показала, что ей очень некомфортно против команд, умеющих включать скоростное силовое давление. Питер способен на это не хуже «Локомотива», в пятницу победившего в Череповце 5:1», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».