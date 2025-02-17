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«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» М.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

«По моему мнению, «Динамо» более стабильная команда, которая имеет всё, чтобы идти за Кубком Гагарина. «Динамо» сейчас на ходу, и если выбирать фаворита, то я бы остановил свой выбор на гостях, но и «Спартак» сейчас на эмоциях.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» играет дома, при своих болельщиках. Конечно, красно-белые получают дополнительные силы от этого. В атакующем плане «Спартак» вполне может оказать сопротивление «Динамо», но я бы в этом матче всё же не ставил бы на победителя.

Я бы в этом матче ждал бы весёлый и атакующий хоккей и присмотрелся бы к ТБ (5,5). Недавно команды играли между собой и там был очень много голов», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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