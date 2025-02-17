«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» М.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

«По моему мнению, «Динамо» более стабильная команда, которая имеет всё, чтобы идти за Кубком Гагарина. «Динамо» сейчас на ходу, и если выбирать фаворита, то я бы остановил свой выбор на гостях, но и «Спартак» сейчас на эмоциях.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» играет дома, при своих болельщиках. Конечно, красно-белые получают дополнительные силы от этого. В атакующем плане «Спартак» вполне может оказать сопротивление «Динамо», но я бы в этом матче всё же не ставил бы на победителя.

Я бы в этом матче ждал бы весёлый и атакующий хоккей и присмотрелся бы к ТБ (5,5). Недавно команды играли между собой и там был очень много голов», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».