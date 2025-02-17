«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 17 февраля

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.60.

«В четверг эти команды уже играли дерби на динамовской арене – и хозяева тогда победили в одну калитку. Жамнов публично критиковал свою команду за безволие, и по делу: соперники выглядели командами из разных лиг, а итоговый счёт 4:1 не отразил истинного преимущества динамовцев. Напомню, и в октябре дерби прошло в схожем ключе. 5:0 при безоговорочном преимуществе бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Прослеживается явный тренд: когда «Динамо» на ходу, это крайне неудобный оппонент для «Спартака». Поэтому шансы красно-белых взять очки в предстоящей встрече тоже очень низки. Их оппонент в порядке, проблемам взяться неоткуда. Начиная с четверга команда отдыхала, после красно-белых в расписании пара простых соперников (то есть силы экономить незачем). Не обольщайтесь субботним мегакамбэком команды Жамнова. Рациональнее поставить на победу «Динамо», причём результативную (больше шести шайб в матче). Остановить нападение гостей спартаковская оборона не сможет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».