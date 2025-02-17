Финляндия — Канада: прогноз Андрея Юртаева на матч Турнира четырёх наций

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч Турнира четырёх наций Финляндия — Канада.

Ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.80.

«Если вы смотрели чемпионаты мира, то наверняка помните, что первые два подряд финала в 20-х годах были именно в таком составе. Они обменялись победами в овертаймах.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Где бы ни играли финны, у них везде одна и та же система, через которую проходят все игроки, попадающие в сборную. Но есть ощущение, что сборная Канады, в каком бы составе ни играла, научилась преодолевать эту финскую систему. Последние очные встречи были за канадцами.

Мне кажется, что Канада в таком мощном составе с суперзвёздами обязательно найдёт способы снова справиться с системой Финляндии. Думаю, что будет победа, да ещё и с преимуществом, поэтому поставлю на успех Канады с форой (-1.5)», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».