«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«В вынесенном матче 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Райо Вальекано», и здесь «Барса», конечно, фаворит. Команда здорово проводит последние встречи, в двух играх было забито девять мячей, пять из которых – в кубковой игре с «Валенсией». В Лиге чемпионов она попала в топ-8, а значит, ей не нужно сейчас тратить лишние силы, как это делают команды в стыковых матчах.

Что касается «Райо Вальекано», команда сейчас находится в очень хорошей форме, идёт на шестом месте в чемпионате Испании. Более того, её серия без поражений составляет вот уже девять встреч. Я уверен, что даже такой «Барсе» «Райо Вальекано» даст бой.

Безусловно, «Барса» победит, но я думаю, что здесь не будет разгромного счёта. Во-вторых, учитывая, что «Барса» очень много пропускает, а «Райо Вальекано» забивает в каждом матче, думаю, что на гол «Райо Вальекано» наиграет.

Поэтому мой главный прогноз, и я больше всего верю, что он зайдёт, — обе команды забьют. Для меня странно, что на этот исход предлагается очень большой коэффициент. Ну и второй мой прогноз — это победа «Барселоны» с разницей в один или два мяча», — приводит слова Мора «РБ Спорт».