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«Амур» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

«Амур» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 1.70.

«Амур» в нынешнем сезоне уже ни на что не претендует – отставание от кубковой восьмёрки слишком велико. Но порой хабаровчане способны преподнести сюрприз. В матче с «Автомобилистом» «Амур» смог уйти от поражения в основное время за секунду до окончания третьего периода благодаря голу Ильи Талалуева. Да, в овертайме екатеринбуржцы взяли своё, но за характер хабаровчане заслуживают только уважения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
1-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск

«Трактор» владел инициативой на протяжении всей встречи с «Адмиралом», но на последних секундах дальневосточники могли перевести игру в овертайм. Челябинцы смогли удержать победу и по-прежнему лидируют в Восточной конференции. Учитывая не самый сложный календарь, у команды Бенуа Гру отличные шансы сохранить первую строчку на «Востоке» до конца регулярного чемпионата и начать плей-офф с самой выгодной позиции.

В нынешнем сезоне команды уже провели две встречи, и если в Хабаровске выиграли фавориты, то матч в Челябинске в новогодние праздники неожиданно завершился победой «Амура». Но в предстоящем матче не особо верю в сенсацию – хабаровчане всё-таки не в том состоянии, чтобы регулярно преподносить сюрпризы. Так что поставлю на победу «Трактора» в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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