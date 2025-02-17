«Амур» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 1.70.

«Амур» в нынешнем сезоне уже ни на что не претендует – отставание от кубковой восьмёрки слишком велико. Но порой хабаровчане способны преподнести сюрприз. В матче с «Автомобилистом» «Амур» смог уйти от поражения в основное время за секунду до окончания третьего периода благодаря голу Ильи Талалуева. Да, в овертайме екатеринбуржцы взяли своё, но за характер хабаровчане заслуживают только уважения.

«Трактор» владел инициативой на протяжении всей встречи с «Адмиралом», но на последних секундах дальневосточники могли перевести игру в овертайм. Челябинцы смогли удержать победу и по-прежнему лидируют в Восточной конференции. Учитывая не самый сложный календарь, у команды Бенуа Гру отличные шансы сохранить первую строчку на «Востоке» до конца регулярного чемпионата и начать плей-офф с самой выгодной позиции.

В нынешнем сезоне команды уже провели две встречи, и если в Хабаровске выиграли фавориты, то матч в Челябинске в новогодние праздники неожиданно завершился победой «Амура». Но в предстоящем матче не особо верю в сенсацию – хабаровчане всё-таки не в том состоянии, чтобы регулярно преподносить сюрпризы. Так что поставлю на победу «Трактора» в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».