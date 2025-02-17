«Барыс» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-4) за 6.20.

«Удивительно, но чемпион КХЛ в первой встрече этого сезона с казахстанским «Барысом» проиграл со счётом 1:2. Было это 20 ноября 2024 года, и после того поражения в следующих 15 матчах магнитогорский «Металлург» одержал 13 побед, проиграв раз в серии бросков и один раз в овертайме. То поражение стало своего рода оплеухой, после которой «сталевары» стали играть в тот хоккей, который и принес им чемпионство весной 2024 года.

Новая встреча с «Барысом» вновь пройдет в Астане, а четвёртая, заключительная игра состоится 26 февраля в Магнитогорске.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Кстати, в Магнитогорске команды сыграли 29 ноября, спустя девять дней после первого матча в Астане, и там победу одержали хозяева со счётом 2:0. Это не тот матч, который вам захочется пересмотреть. Это после той игры в своем послематчевом комментарии отметил и Андрей Разин.

Думаю, что поражение от «Барыса» и тот непростой матч против них дома обеспечит необходимый настрой «Металлургу» для уверенной победы.

«Барыс» меня давно огорчает, и каких-то новых слов об этой команде написать мне трудно. В 2025 году команда сыграла 12 матчей, в которых одержала одну победу и ещё четыре матча проиграла за пределами основного времени, то бишь из 24 возможных очков набрано всего лишь 6. Это 25% очков.

«Барыс» замыкает таблицу текущего регулярного чемпионата, имея в своем активе скромные 29 очков после 55 игр. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 76:172.

Сложно что-то добавить, поэтому просто берём победу «Металлурга» и большую фору. Например, мне нравится (-4).

Понимаю. Это не просто смело, это очень смело. Но у «Барыса» есть потери, и невозможно бесконечно цепляться. В начале февраля астанчане проиграли «Амуру» 0:5, так почему бы «Металлургу» не повторить этот результат?» — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».