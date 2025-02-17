Финляндия — Канада: кто фаворит матча Турнира четырёх наций, во сколько начало, прогнозы

В понедельник, 17 февраля, на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоится матч Финляндия — Канада. Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение канадской команде. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается в 4.90 — около 20% вероятности.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Если командам не хватит основного времени и будет овертайм, сыграет коэффициент 6.10. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 12.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в игре Финляндия — Канада. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

Сборная Канады потерпела поражение в прошлой встрече со сборной США. Счёт — 3:1 в пользу соперника. Строго говоря, сыграли на равных. Просто американцы продемонстрировали выдающуюся дисциплину, за счёт которой удалось сдержать Коннора Макдэвида и остальных, а также реализовать свои шансы.

Сборная Финляндии, мягко говоря, не лучшим образом начала турнир. Проиграла со счётом 1:6 сборной США. Сказалась нехватка ведущих защитников команды. Да и во втором, победном, матче со сборной Швеции назвать уверенным её успех достаточно трудно. Встреча завершилась только в овертайме, и там есть вопросы к вратарской линии шведов.