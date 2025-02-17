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США — Швеция: прогноз и ставки на матч Турнира четырёх наций

США — Швеция: прогноз и ставки на матч Турнира четырёх наций
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Во вторник, 18 февраля, на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоится матч Турнира четырёх наций США — Швеция. Стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа сборной Швеции по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.40 — около 28% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.40 (17%).

При этом аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче США — Швеция. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.38.

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