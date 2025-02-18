США — Швеция: прогноз на матч 18 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу США — Швеция.

Ставка: победа США за 1.80.

Собственно, одну из двух путёвок в финал Турнира четырёх наций прибрала к рукам сборная США. А вернее сказать, не прибрала, а заграбастала. Сначала выписала 6:1 сборной Финляндии, от которых та с трудом отошла. А в последнем матче обыграла сборную Канады со счётом 3:1. Ту самую Канаду, которой букмекеры осторожно отдавали звание фаворита соревнований перед стартом.

Сборная Швеции, в свою очередь, тоже провела две встречи. Трудно назвать её выступление провальным, ведь она сражалась. Сначала навязала борьбу сборной Канады, уступив лишь в овертайме — 3:4 ОТ. Причём старалась поддерживать тот темп, который задавал соперник. А в последнем матче с тем же счётом уступила сборной Финляндии. Тоже в овертайме.

Возможно, сборной США может где-то не хватить настроя, поскольку она уже точно сыграет в финале. Совершенно логично поберечь себя перед важной встречей. Однако у сборной Швеции не задалось выступление на Турнире четырёх наций. Кроме того, состав заметно скромнее. Особенно проседает вратарская линия. Плюс матч пройдёт в Бостоне, где американских болельщиков куда больше. Поэтому логично ждать победы хозяев.