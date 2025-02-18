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«Милан» — «Фейеноорд»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Милан» — «Фейеноорд»: определён фаворит матча Лиги чемпионов
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Во вторник, 18 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) состоится ответный матч «Милан» — «Фейеноорд» в Лиге чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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В первом матче клуб из Нидерландов добился победы — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 7.10 — 13% вероятности. Ничейный исход идёт за 4.90 (21%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче «Милан» — «Фейеноорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

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