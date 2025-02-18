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«Аталанта» — «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 18 февраля, на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия) состоится ответный матч «Аталанта» — «Брюгге» в Лиге чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Бельгийский клуб оказался сильнее в первой игре — 2:1

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 5.90 (16%), в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.50 (21%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.