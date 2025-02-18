«Аталанта» — «Брюгге»: прогноз на матч в Бергамо

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Аталанта» — «Брюгге».

Ставка: победа «Брюгге» с форой (+1) за 1.96.

Единственная победа, которую «Аталанта» одержала за последние шесть игр в разных турнирах, пришлась на «Верону». Пять безответных мячей в ворота оппонента впечатляют. Однако «Верона» борется за выживание и пропускает больше остальных в чемпионате Италии. По остальным же играм к команде есть серьёзные вопросы.

«Брюгге», конечно, не подходит на роль триумфатора. Скромноват. Рассчитывать на две сенсации подряд будет тяжеловато. Однако бельгийский клуб — тёртый калач, в еврокубках участвовал не раз, бился в плей-офф. Потому бой готов давать любому. На общем этапе Лиги чемпионов в этом сезоне отбирал очки у «Ювентуса» (0:0), «Астон Виллы» (2:1) и «Спортинга» (2:1).

Разумеется, большинство подвигов бельгийцы совершают на своём поле. Но с учётом нестабильности «Аталанты» ждать её разгромной победы в предстоящем матче не стоит. Гости как минимум сумеют затащить игру в дополнительные таймы. Благодаря новым правилам Лиги чемпионов голы на выезде не считают. Даже минимальное поражение устроит. Проверим Ф2 (+1).