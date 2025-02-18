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«Милан» — «Фейеноорд»: прогноз на матч 18 февраля

«Милан» — «Фейеноорд»: прогноз на матч 18 февраля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Милана» всухую за 2.41.

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В первом матче «Фейеноорду» повезло. Повезло как минимум с тем, что уже на первых минутах представилась возможность открыть счёт, чем нидерландский клуб успешно воспользовался. После быстрого гола ему пришлось очень много обороняться. Голкипер Тимон Велленройтер в итоге совершил шесть спасений, хотя гости из Италии очень старались сравнять счёт.

В ответном матче «Фейеноорду» снова придётся очень много обороняться. «Милан» в хорошей форме в целом, в хорошем настроении после победы в Серии А и, что важнее, вынужден отыгрываться. Гостей устроит даже ничья, а потому форсировать события нет никакого смысла. На таком фоне логично ждать победы хозяев по ударам в сторону ворот и владению мячом.

Можно подумать над победой «Милана» всухую в основное время. За последние пять встреч в разных турнирах клуб пропустил всего три мяча, два из которых — от «Интера» (1:1) и «Ромы» (3:1). Это очень хороший показатель, если учесть, что «Фейеноорд» отличился только шесть раз в шести прошлых играх. Счёт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев выглядит логично.

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