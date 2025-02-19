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Названы шансы мадридского «Реала» выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Названы шансы мадридского «Реала» выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
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19 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов. На знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Первая встреча осталась за мадридцами — 3:2.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.85 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32.

Проход «Реала» в четвертьфинал оценивается в 1.20 (80%). Если дальше пройдёт «Сити», зайдёт коэффициент 5.00 (20%).

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