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«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали самый вероятный счёт
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19 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов. На знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Первая встреча осталась за мадридцами — 3:2.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.85 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (9.00). Победа «Реала» 2:1 идёт за 9.20, на ничью 2:2 выставлен коэффициент 10.0.

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