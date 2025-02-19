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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Реал» победит за 1.90.

В штрафной «сливочных» не будет такой неразберихи, как у «Ньюкасла». Во-первых, потому что оправились от травм Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Давид Алаба. Карло Анчелотти анонсировал их возвращение. Во-вторых, «Реал» выступит дома. А все мы знаем, что это значит. На групповом этапе изредка случаются осечки, но в плей-офф главного международного клубного турнира «Сантьяго Бернабеу» превращается в неприступную крепость.

Невозможно выбросить из памяти, как «сливочные» несколько лет назад выбили праймовый «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, переломив ход игры буквально за несколько минут. Да и в последней очной встрече за пять минут до конца основного времени уступали 1:2, а в итоге победили 3:2.

Существует вероятность, что встречу из-за травмы пропустит Эрлинг Холанд. Он получил повреждение в матче с «Ньюкаслом». Возможное отсутствие лучшего бомбардира «Манчестер Сити» не сильно, но всё же укрепляет уверенность в том, что мадридский «Реал» выиграет. Ехать в Мадрид с явной неуверенностью в собственных силах — это практически гарантия неудачи.

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