Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» — «Брест»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

В среду, 19 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет «Брест». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой игре парижане добились разгромной победы — 3:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 83% вероятности.

Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 13.00 — вероятность около 7%. На ничейный исход можно поставить за 9.40 (10%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче «ПСЖ» — «Брест». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев (7.00).