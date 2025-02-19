«ПСЖ» — «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу «ПСЖ» — «Брест».

Ставка: победа «ПСЖ» + тотал меньше 3.5 гола за 2.55.

В первом матче с «Брестом», который был выездным, хотя и прошёл во Франции, парижане выиграли со счётом 3:0. После этого «ПСЖ» встречался с «Тулузой» — 1:0 и «сухарь» Матвея Сафонова, который впервые за долгое время появился в стартовом составе. При этом российский голкипер совершил несколько важных спасений.

У парижан впереди важная игра с «Лионом» в Лиге 1. «Ткачи», конечно, достаточно далеко в турнирной таблице, отстают на 20 очков. И всё же являются одними из конкурентов в целом, принципиальным соперником. Скорее всего, на эту игру Луис Энрике выставит Джанлуиджи Доннарумму. А для этого итальянцу необходимо обрести тонус. Так что логично ждать его в ответном матче с «Брестом».

Хотя, откровенно говоря, «ПСЖ» плевать, какой будет голкипер. Шансов у «Бреста» в любом случае мало. Команда в состоянии удивить с соперниками уровня ПСВ или «Спарты», однако с грандами ему ловить нечего. Мадридскому «Реалу» даже на своём поле проиграли разгромно — 0:3. Да и в гостях у «Барселоны» получил те же самые 0:3. Про первый стыковой матч мы тоже вспомнили.

При этом довольно скромный представитель чемпионата Франции является любимым клиентом «ПСЖ». Столичный клуб выиграл 18 из 20 последних встреч с командой из Бреста. Часто разница в счёте превышала один мяч. В предстоящей встрече предлагаем рассмотреть П1 через тотал меньше 3.5 мяча. От гостей ждать нечего, а хозяевам нет смысла напрягаться.