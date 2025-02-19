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ПСВ — «Ювентус»: прогноз на матч в Эйндховене

ПСВ — «Ювентус»: прогноз на матч в Эйндховене
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру ПСВ — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 4.5 гола за 1.88.

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В первой игре туринцы победили — 2:1. Всё по делу. Смотрелись более зрело, имели преимущество, смогли его реализовать. А на выходных ещё и обыграли «Интер». Настроение должно быть выше всяких похвал.

Проверим Х2 + ТМ 4.5 мяча. В первом матче важную роль сыграли произведённые Тьяго Моттой замены. Победный гол забил появившийся на поле в начале второго тайма Самюэль Мбангула. У итальянского специалиста куда больше простора для творчества, чем у возглавляющего ПСВ Петера Боша. Скамейка запасных у «Ювентуса» гораздо длиннее и насыщеннее.

Высокой результативности не ждём, несмотря на форму Рандаля Коло Муани. «Старая синьора» отличается прагматичностью. В среднем за встречу она пропускает 0,8 гола, но и забивает совсем мало — 1,6. Первый матч получился не сильно насыщенным на моменты и голы. Вряд ли ответный будет сильно отличаться.

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