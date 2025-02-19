«Боруссия» — «Спортинг»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

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В среду, 19 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде «Боруссия» сыграет с лиссабонским «Спортингом». Стартовый свисток ответного матча запланирован на 20:45 мск.

В первой встрече немецкий клуб добился победы со счётом 3:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу дортмундской «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 3.90. Похожий коэффициент эксперты выставили на ничейный исход.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.