«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг».

Ставка: «Боруссия» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.96.

Найти интригу тут сложно: в Португалии «шмели» победили 3:0. «Спортинг», судя по всему, раздумал бороться в Лиге чемпионов в принципе. На общем этапе начал с трёх побед в четырёх играх, а затем случились уже четыре поражения в пяти встречах. На внутренней арене дела чуть лучше. Но тоже особо удивляться нечему.

Лиссабонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице «Бенфики» на два очка. При этом демонстрируют лучшую результативность, забили больше всех. Однако за пять предыдущих встреч с разными соперниками в разных турнирах они добыли всего одну победу. В последнем матче со скромной «Арокой» даже едва ушли от поражения — 2:2.

Понятно, что «Спортинг» предпримет попытки отыграться и как-то повлиять на судьбу, но у «Боруссии» есть свои причины хорошо выступить в Германии. А потому многого ждать от гостей не стоит. В качестве ставки даже можно было бы выбрать победу хозяев, но 1Х через тотал меньше 3.5 мяча тоже выглядит интересно. Принимающей стороне незачем форсировать события, все карты у неё.