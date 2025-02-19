Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг»: прогноз «Чемпионата»

«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг».

Ставка: «Боруссия» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.96.

Материалы по теме
«Реал» — «Манчестер Сити». Хватит верить в сказки
«Реал» — «Манчестер Сити». Хватит верить в сказки

Найти интригу тут сложно: в Португалии «шмели» победили 3:0. «Спортинг», судя по всему, раздумал бороться в Лиге чемпионов в принципе. На общем этапе начал с трёх побед в четырёх играх, а затем случились уже четыре поражения в пяти встречах. На внутренней арене дела чуть лучше. Но тоже особо удивляться нечему.

Лиссабонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице «Бенфики» на два очка. При этом демонстрируют лучшую результативность, забили больше всех. Однако за пять предыдущих встреч с разными соперниками в разных турнирах они добыли всего одну победу. В последнем матче со скромной «Арокой» даже едва ушли от поражения — 2:2.

Понятно, что «Спортинг» предпримет попытки отыграться и как-то повлиять на судьбу, но у «Боруссии» есть свои причины хорошо выступить в Германии. А потому многого ждать от гостей не стоит. В качестве ставки даже можно было бы выбрать победу хозяев, но 1Х через тотал меньше 3.5 мяча тоже выглядит интересно. Принимающей стороне незачем форсировать события, все карты у неё.

Материалы по теме
Пять нокдаунов и дисквалификация. Самые дикие ставки на бой Бетербиев — Бивол
Пять нокдаунов и дисквалификация. Самые дикие ставки на бой Бетербиев — Бивол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android