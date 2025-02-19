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ПСВ — «Ювентус»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

19 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов. На стадионе «Филипс» в Эйндховене ПСВ примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой встрече итальянский клуб оказался сильнее — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ПСВ предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.05 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч ПСВ — «Ювентус» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.