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«Милан» — «Фейеноорд»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Фейеноорд»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на ответный стыковой матч «Милан» – «Фейеноорд» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.15.

«Лига чемпионов, ответные матчи. Всё начинается в Милане на «Сан-Сиро». «Милан» будет принимать «Фейеноорд». Неделю назад «Фейеноорд» оказался сильнее 1:0. Удивительный «Фейеноорд»: дома может обыграть и «Милан», и «Баварию», но при этом на выезде он выглядит не так убедительно и не так качественно, как в домашних матчах у себя на «Де Кёйп». В последнем туре после очень многих выплеснутых положительных эмоций в матче с «Миланом» «Фейеноорд» на выезде не смог обыграть «Бреду» — сыграл вничью 0:0. До этого проиграли ПСВ на выезде, проиграли «Аяксу» на выезде. Да, могут сотворить чудо, как с «Ман Сити» на групповом этапе, и отыграться с 0:3. Но там скорее, наверное, проблемы «Сити» вскрылись в очередной раз, чем достоинства «Фейеноорда».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» с большим трудом обыграл «Верону» в последнем туре чемпионата Италии с голом Хименеса, кстати, бывшего игрока «Фейеноорда».

«Милан», играющий дома, я думаю, безусловный фаворит. Наверняка Консейсау что-то придумает под «Фейеноорд» и постарается сразу его подавить. «Милану» надо обеспечить себе преимущество минимум в два мяча, чтобы не доводить дело до валидольной концовки. Думаю, что и Хименес, и Жоау Феликс, и остальные игроки группы атаки, те же Леау, Рейндерс, Пулишич, обязательно что-нибудь придумают в этом матче на «Сан-Сиро» при сумасшедшей поддержке своих болельщиков.

Я думаю, что «Милан» должен всё решать в основное время и выигрывать минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз — победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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