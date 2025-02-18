«Милан» — «Фейеноорд»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов в Италии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Фейеноорд».

Ставка: ТМ 3 за 1.78.

«1/16 финала Лиги чемпионов, ответные матчи — «Милан» против «Фейеноорда». Сразу напомню, что первый матч выиграл «Фейеноорд» со счетом 1:0. Мяч, забитый Пайшао, стал единственным в том матче, хотя был забит на третьей минуте. И матч тот был, в принципе, равный. Статистика как раз об этом говорит. На двоих команды совершили восемь ударов в створ ворот. Преимущество было у «Милана» — шесть против двух. Также было 11 угловых, 17 фолов, кстати, это не так много, и всего лишь три желтые карточки, две из которых получили хозяева. Кстати, можно рассмотреть и ставку на желтые карточки. Я думаю, что их будет больше по линии.

Ну а мы рассмотрим гостей. Для начала, хочется отметить, что уже три матча подряд команда не пропускает. Последний матч провели они в чемпионате Голландии, вышли в том же составе, что и против «Милана», один в один не пропустили, но в той игре и не забили. Закончился матч 0:0. А вот «Фейеноорд» не забивает редко, и в основном, сильным командам. В этом году дважды не смогли забить они — ПСВ один раз не забили, «Аяксу», и один раз в Лиге чемпионов в первом туре группового этапа «Байеру» дома.

Вы понимаете, к чему я подвожу? «Милан» пройдёт дальше. Это моё мнение. И может так получиться, что именно Хименес, пришедший совсем недавно из «Фейеноорда», может стать тем игроком, который забьёт победный гол. В большое количество голов я не верю, тотал меньше трех за 1,78 — очень неплохо. Проход «Милана» за 1.67 тоже смотрится достаточно неплохо.

Ну а кто хочет рискнуть, то рассмотрите победу «Милана» и тотал меньше 2.5 за 4,20. Потому что, по моему мнению, сценарий матча может быть, следующий: сначала будет «возня», а к концу первого тайма «Милан» забьет, а во втором — вряд ли побежит забивать второй мяч. Но может так произойти, что матч закончится со счётом 1:0 или 2:0, вам решать.

Ну а я за тотал меньше трех за 1,78», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».