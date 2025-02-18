«Милан» — «Фейеноорд»: ставка Александра Мостового на стыковую игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Милана» 2:0 за 6.80.

«Милан» и «Фейеноорд» проведут ответный стыковой матч Лиги чемпионов. Неделю назад представитель Италии проиграл, но сделал это с минимальным счётом. Так что сейчас, я думаю, велики шансы, что команда Консейсау сумеет выйти в следующий этап еврокубка.

Неделю назад провальный матч провёл «Милан». Быстро он пропустил, уже на третьей минуте. Хотя стоит отметить, что с забитым мячом Пайшао у «Фейеноорда» повезло, дальним ударом он забил, там скорее голкипер миланцев Маньян допустил ошибку, не зафиксировав удар. И вроде бы поначалу команда Консейсау хорошо отреагировала на пропущенный мяч, побежала сравнивать. Но после нескольких неудачных попыток забить она прекратила давить, «проснувшись» уже к самой концовке встречи. Однако счёт на табло не изменился — 0:1.

И я бы сказал, что такое поражение не совсем свойственно для нынешнего «Милана». Уже несколько месяцев выступает он хорошо, особенно после прихода Консейсау на тренерский мостик. Часто выигрывает коллектив и в Серии А уже почти вернулся в топ-6. Но да, время от времени случаются у него неудачные и даже безвольные матчи. Подобное же мы видели в заключительном туре группового раунда ЛЧ с «Динамо» Загреб (1:2).

Ну а «Фейеноорд» сейчас идёт на серии без поражений, включая игру с «Миланом». Правда, серия эта совсем небольшая — всего три игры, из которых одна ещё и завершилась ничьей. На прошлых выходных команда поделила очки с «Бредой» (0:0). На самом деле, не лучший сезон проводит клуб. О борьбе за лидерство в чемпионате Нидерландов у него не идёт и речи, максимум это топ-3. В этом они частично с «Миланом» схожи.

Я тут отдаю предпочтение итальянцам. Не было ощущения, что они слабее соперника. Главный враг «Милана» — он сам. Сейчас же будет дополнительная мотивация для игроков. Вылетать из ЛЧ так рано, да и ещё не от самого сложного соперника, я уверен, коллектив не рассчитывал», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».